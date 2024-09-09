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Ричард Хаммонд признался, что "будет плакать" каждый день после закрытия всемирно известного шоу Grand Tour

Ричард Хаммонд признался, что "будет плакать" каждый день после закрытия всемирно известного шоу Grand Tour
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Ричард Хаммонд, один из участников легендарной троицы ведущих автомобильного шоу, заявил, что готовится "просыпаться и плакать каждый день" из-за прекращения сотрудничества с Джереми Кларксоном и Джеймсом Мэйем. 

13 сентября предприимчивое трио запланировало выпуск Grand Tour: One for the Road, который завершит 21-летнее партнерство бывших соведущих самых популярных автомобильных шоу в мире Top Gear и Grand Tour.

[inf]The Grand Tour — британская автомобильная телепрограмма, созданная бывшими участниками Top Gear: Джереми Кларксоном, Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэйем и продюсером Энди Уилманом. Изначально планировалось выпустить 36 эпизодов за три года, однако, если считать спецвыпуски из Намибии и Колумбии, выпущенные в двух частях, то общее количество выпущенных за этот срок эпизодов выросло до 38.

Начиная с 18 ноября 2016 года, эпизоды стали выходить еженедельно на сервисе Amazon Video в Великобритании, США, Германии, Австрии и Японии. Мировая премьера первого сезона состоялась 14 декабря 2016 года, второго — 8 декабря 2017 года. Третий сезон снимался с середины 2018 года и вышел в эфир 18 января 2019 года.[/inf]

В понедельник в британской программе “Сегодня утром” Ричард признался, что ему было “трудно собраться с мыслями”. Он вспомнил о своей карьере на Top Gear и сказал: “Все пошло наперекосяк, и мы не знали, что все выйдет из-под контроля. Это действительно странное чувство, я не могу прийти в себя… Я занимаюсь этим уже 22 года благодаря этому сотрудничеству. Я буду вечно благодарен Джереми и Джеймсу”.

“До меня еще не дошло. Думаю, через полгода я буду просыпаться каждое утро и плакать… Когда я получил работу, мне был 31 год, я разрыдался, когда мне позвонили. Я сказал своей жене: “Это все изменит”, - и это произошло”, - рассказал он.

Тем временем компания Prime Video представила кадры заключительного эпизода The Grand Tour: One For The Road. На первых кадрах запечатлены звезды легендарного Гранд-тура 64-летний Джереми, 54-летний Ричард и 61-летний Джеймс, которые собрались в последний раз и поделились своими воспоминаниями совместной жизни на телеэкранах в качестве трио на протяжении последних 22 лет.

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  Зрителям покажут, что Джереми, Ричард и Джеймс проигнорируют указания мистера Уилмана и отправятся в Зимбабве на трех автомобилях, о которых они всегда мечтали.

Трио отправится в потрясающее автомобильное путешествие по красивым, захватывающим дух пейзажам на Lancia Montecarlo, Ford Capri объемом 3 литра и Triumph Stag, а затем завершит эпизод эмоциональной концовкой на странно знакомом острове. 

На одном из снимков видно, как трио хихикает у костра, потягивая пиво и наслаждаясь отдыхом на берегу потрясающего озера. На другом снимке трио снято в элегантной повседневной одежде, позирующих на своих винтажных автомобилях.