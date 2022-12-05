Появилось видео драки Лепса у бара в Петербурге

🎥 Видео

Опубликовано: 05.12.2022 13:33 , Обновлено: 05.12.2022

3 декабря российский певец Григорий Лепс подрался после своего концерта, зайдя в бар Finnegan's в Петербурге. Перед этим он бросил петь в середине последней песни своего выступления и побил микрофон.

https://twitter.com/Katyakremlebot/status/1599324439023607808?t=sOz3Zd_TWgbN2MRVI2K-9A&s=19

Позднее в соцсетях он написал, что приболел. Однако оказалось, что сразу после концерта, он со своей свитой отправился в бар, где подрался с 39-летним Дмитрием.

Мужчина после драки подал заявление в полицию за сломанный нос. По словам адвоката Дмитрия, конфликт произошел во время игры в нарды, когда певец предложил сделать ставку в 10 тыс долларов на победу.Дмитрий ответил, что таких денег у него нет и понеслось.

В итоге драка перетекла на улицу. На видео видно, что свита Лепса также нападает всей толпой на одного Дмитрия. А сам певец пытается нанести удары мужчине, прячась за спинами своих сопровождающих.

https://twitter.com/RomanKLGD/status/1599509622552858624?t=wQP1kFw_o4dt4oQN-jR4mQ&s=19

Российские СМИ сообщили, что по факту пьяной драки народного артиста России Григория Лепса и мужчины возбуждено уголовное дело по статье “Умышленное причинение вреда здоровью из хулиганских побуждений”.