Последний совместный выбор. Звёздные близняшки Кесслер ушли из жизни с помощью эвтаназии

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Опубликовано: 18.11.2025 15:14 , Обновлено: 18.11.2025

Сестры Элис и Эллен Кесслер — певицы, танцовщицы и актрисы-близнецы, прославившиеся в Европе и США как сестры Кесслер в 1950-х годах и блиставшие десятилетия после, воспользовались легальной возможностью покончить жизнь самоубийством.

В понедельник, 17 ноября, Элис и Эллен Кесслер скончались в возрасте 89 лет, сообщила немецкая газета Bild.

Свести счеты с жизнью их помог врач, который специально для этого приехал в их дом в Грюнвальде, недалеко от Мюнхена. Врач приготовил лекарство, но последний шаг сделали самим пациентки. После их смерти уведомили полицию, а власти исключили возможность злого умысла.

По данным издания, сестры “больше не хотели жить” и “решили расстаться с жизнью вместе”. В апреле 2024 года близнецы Кесслер рассказали Bild, что хотели бы, чтобы их прах был захоронен в одной урне. Для них уже подготовлено место на кладбище рядом со их матерью Эльзой и собакой Йелло.

[inf]Все дело в том, что в Германии, одной из немногих стран, разрешена так называемая пассивная эвтаназия. Это значит, что врачи могут предоставлять пациентам специальные яды. А вот активная эвтаназия, убийство даже по просьбе самой жертвы, запрещена.

Конституционный суд Германии ещё в 2020 году признал противoречащим конституции запрет на коммерческую помощь в самоубийстве. [/inf]

Элис и Эллен Кесслер родились 20 августа 1936 года в немецком городе Нерхау, Саксония. Сестры-близнецы были одними из самых успешных немецких артисток, проведя на сцене более шестидесяти лет. Они выступали совместно в том числе с Фрэнком Синатрой, Фредом Астером и Гарри Белафонте.

Сестры продолжали выступать на сцене даже в свои восемьдесят с небольшим. Так, в середине 2000-х зрители могли видеть их в спектакле Удо Юргенса «Я никогда не был в Нью-Йорке».