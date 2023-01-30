Памела Андерсон рассказала о визите к Путину

Опубликовано: 30.01.2023 14:55 , Обновлено: 30.01.2023

Памела Андерсон никогда не скрывала своих контактов с Владимиром Путиным. Как экоактивист, она писала ему письма много раз. В последнем интервью актриса упомянула о своем визите в Россию в 2016 году. В нем она рассказала о том, как оказалась в Кремле.

Актриса и модель благодаря своей известности в шоу-бизнесе встречалась со многими влиятельными людьми. Так деятельность по защите прав животных привела к ее прямым контактам, среди прочих, с президентом России Владимиром Путиным.

Актриса иногда писала письма российскому президенту, и их контакты начались, когда она попросила приостановить импорт продукции, сделанной из тюленей. Оказалось - ее обращение помогло, в России был введен специальный закон, запрещающий такую практику, а сама Андерсон была приглашена в Россию.

В новом интервью актриса поделилась воспоминаниями о своем визите в Кремль. Актриса оказалась за столом с высшими должностными лицами в Кремле. По ее словам, она пыталась убедить их действовать, показывая фотографии дельфинов и китов. «Путин заглянул один раз, но слышал обо всем. Как говорили другие люди, он был очень доволен моим визитом. Как-будто он получил подарок ”, - рассказала она.

Ранее Памела Андерсон рассказала о контактах с Путиным в передаче у Пирса Моргана. Она вспоминала, что российский лидер пригласил ее на свою инаугурацию в 2012 году. Актриса рассказала, что он хотел, чтобы она вручила ему цветы, но Памела Андерсон отказалась, однако продолжала поддерживать контакты с главой РФ с помощью писем.

За все эти годы появились слухи о предполагаемом романе звезды с Владимиром Путиным. Сама актриса призналась, что они были в одних и тех же местах в одно и то же время, но актриса не подтвердила и не опровергла сообщения о ее отношениях с Путиным.