«Мне было все равно»: Убийца Джона Леннона впервые раскрыл все детали преступления

Опубликовано: 23.10.2025 14:01 , Обновлено: 23.10.2025

Прошло почти 45 лет, но это преступление Марку Чепмену не могут простить. 8 декабря 1980 года Джон Леннон, один из «битлов», чей голос знала вся планета, возвращался домой со своей женой Йоко Оно. Они подходили к подъезду своего дома в нью-йоркском апарт-отеле «Дакота». Элегантное здание на Манхэттене было их крепостью. Впрочем, в тот вечер оно ею не стало.

Из темноты к ним шагнул ничем не примечательный молодой человек. Его звали Марк Дэвид Чепмен. Всего несколько часов назад он взял у Леннона автограф, а теперь в его глазах не было и следа того восторженного фаната. В его руках был револьвер. Прозвучали выстрелы. Четыре пули попали в спину музыканту. Джон Леннон скончался по пути в больницу, а его убийца, вместо того чтобы скрыться, спокойно достал книгу и начал читать, ожидая полицию.

Почти полвека в тюрьме и новое признание

Сейчас Марку Чепмену 70 лет , и почти всю свою сознательную жизнь он провёл в тюрьме строгого режима Грин-Хейвен. Он не оставлял попыток освободиться и в августе 2025 года в четырнадцатый раз безуспешно подал прошение об условно-досрочном освобождении. На этом слушании он впервые рассказал все детали того, что подтолкнуло его на убийство.

«Всё дело было в популярности. Я хотел быть кем-то. Я хотел быть знаменимым», — заявил Чепмен судьям. Его слова, словно ледяной нож, пронзают своей простой и чудовищной банальностью.

Он рассказал, что прилетел с Гавайев в Нью-Йорк с уже готовым планом. В его голове созрело убеждение, что Леннон — «фальшивка». Сам Чепмен отождествлял себя с Холденом Колфилдом из романа “Над пропастью во ржи” и считал, что Леннон “фальшивый”.

«Я сделал это ради меня и только ради меня. К сожалению, это все имело отношение к его популярности», — признался он. По его словам, им двигало не безумие и не политика, а холодное, осознанное желание «быть интересным и важным».

Слежка началась за два месяца до убийства

Новые шокирующие подробности, раскрытые на слушании, показывают, что Чепмен начал охоту на Леннона задолго до рокового дня. Он впервые приехал к «Дакоте» ещё в октябре 1980 года и ждал Леннона, но тот так и не появился. Спустя два месяца он вернулся, когда «одержимость снова начала нарастать».

О самом дне убийства Чепмен рассказал с леденящей душу точностью: «Того утра 8-го [декабря] я просто знал. Я не знаю, как я понял, но я просто знал, что это будет день, когда я встречу и убью его».

Самое жуткое откровение Чепмена касалось его первоначального плана. Оказалось, он собирался устроить настоящее медийное шоу. Убийца признался, что изначально намеревался покончить с собой сразу после выстрелов в Леннона — «забрать жертву с собой» для большего резонанса. Но в последний момент передумал.

«И тогда я просто понял: эй, есть цель. Мне не нужно умирать, и я могу быть кем-то. Я пал так низко», — объяснил убийца свои мотивы.

Пустое раскаяние?

На слушании Чепмен пытался показать своё раскаяние: «Это был человек. А я живу так намного дольше. И не только перед семьёй, но и его друзьями и фанатами — я извиняюсь за разрушения, которые я вам причинил, за агонию, через которую вы, должно быть, прошли. Я не думал об этом вообще во время преступления, мне было все равно».

Однако комиссия по условно-досрочному освобождению не поверила в искренность его слов. В решении указано, что у Чепмена по-прежнему отсутствует «искреннее раскаяние или значительная эмпатия к жертвам».

Жизнь в заключении: Библия, волейбол и жена

За решёткой Чепмен ведёт относительно спокойную жизнь, утверждает администрация тюрьмы. По сообщениям американских СМИ, он посещает вечерние занятия по изучению Библии, играет в волейбол с другими заключёнными и поддерживает связь со своей женой Глорией, брак с которой длится уже 46 лет.

Сам Чепмен пытается убедить всех, что слава ему больше не нужна. «Спрячьте меня под ковёр где-нибудь. Я больше не хочу быть знаменитым, и точка», — заявил он на слушании.

Впрочем, его слова уже ничего не изменят. Следующая попытка выйти на свободу у него будет только в 2027 году.