Лед тронулся? Пирс Броснан спустя 20 лет помирился с сыном

Опубликовано: 10.11.2025 11:08 , Обновлено: 10.11.2025

После многих лет разлуки Пирс Броснан, похоже, сделал первый шаг к примирению со своим старшим сыном Кристофером. Конфликт между отцом и сыном длился около двух десятилетий.

На этой неделе 72-летняя голливудская легенда впервые за долгое время был замечен в обществе 52-летнего Кристофера. К ним присоединился младший сын актера, 28-летний Дилан. Все вместе они пошли на семейный ужин в знаменитом ресторане Dorian в районе Ноттинг-Хилл.

Пирс выглядел невероятно счастливым в компании сыновей и сиял, покидая заведение. Это событие стало знаковым для актера, который когда-то принял разбивающее сердце решение разорвать контакты со старшим сыном из-за его борьбы с наркозависимостью.

Источник, присутствовавший на ужине, рассказал The Mirror: «Они оба выглядели счастливыми и расслабленными,сидя вместе с Диланом. Проблемы между Пирсом и Кристофером хорошо известны, но, похоже, им удалось оставить их в прошлом. Было очень мило видеть их вместе».

Тяжелое решение

История отношений отца и сына была долгой и трудной. Крис страдал от зависимости от кокаина и героина и однажды даже впал в кому после передозировки.

Еще в 2005 году Пирс откровенно рассказал в интервью Playboy, что проблемы сына вынудили его эмоционально «отдалиттся» от Кристофера.

«Кристофер все еще очень потерян. Шокирующе потерян. Я знаю, где он, но у него тяжелая жизнь, — говорил тогда актер. — Я могу только сильно верить и надеяться, что он выздоровеет. Он проверял на прочность каждого в этой семье, но больше всего — себя самого. Он знает, как выбраться. Он просто не хочет».

Показывая, что это была суровая любовь, Пирс добавил: «Это больно, потому что ты закрываешься. Ты никогда не отрезаешь их полностью, но я отрезал Кристофера. Я должен был сказать: “Иди. Начни жить или готовься умирать”. Я молюсь за него».

[inf]Кристофер — биологический сын первой жены Пирса, Кассандры Харрис, и ее бывшего мужа. Пирс усыновил Криса и его покойную сестру Шарлотту после смерти их биологического отца в 1986 году.

Семью не обошли стороной страшные трагедии. Шарлотта умерла от рака яичников – той же болезни, что унесла жизнь ее матери, — в 2013 году в возрасте 41 года.[/inf]

Несмотря на личные проблемы, Кристофер работал ассистентом режиссера в двух фильмах о Бонде с Пирсом, включая «И целого мира мало».

Похоже, лед между отцом и сыном начал таять уже некоторое время назад. В июне 2022 года Пирс, казалось, протянул руку Крису в посте ко Дню отца, где написал: «Моя вечная любовь вам, дорогие сыновья Пэрис, Дилан, Шон и Кристофер, спасибо вам от всего сердца за вашу любовь в этот День отца».

Тем не менее, на фотографии, сопровождавшей пост, Кристофера не было — Пирс позировал в компании своих других троих сыновей.

Для Кристофера, который в 2005 году даже снимался в оригинальном британском шоу «Остров любви», путь к выздоровлению был долгим. В 1997 году он был заключен в тюрьму на три месяца за вождение в нетрезвом виде, а также ему был запрещен вход в один из лондонских ночных клубов после массовой драки.

Теперь, судя по последним кадрам, у семьи появился шанс на новое начало. Актер, счастливо женатый на Килли Шэй Смит с 2001 года, похоже, нашел в себе силы простить и снова открыть свое сердце сыну после двадцати лет боли и разлуки.