"Ладно, он начал стареть" - Как изменился 87-летний актёр Морган Фримен?

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Опубликовано: 19.06.2024 08:52 , Обновлено: 19.06.2024

В TikTok появилось видео с знатно постаревшим американским актёром Морганом Фримэном

Возраст звезды “Побега из Шоушенка” долгое время ставил в тупик всех любителей кино. Казалось, что Морган Фримен буквально застыл в одном возрасте и не менялся спустя годы. Недавно актёр появился на телевизионном фестивале в Монте-Карло, куда прибыл для получения престижной награды для ведущих актеров международного телевидения “Золотая нимфа”. Пользователи соцсети заметили, что годы всё же сказались на внешнем облике голливудской звезды, и он постарел ещё больше.

“Ладно, он начал стареть”, - признал один из комментаторов.

“Неужели Морган Фримен постарел ? Мне он казался всегда в одном возрасте”, - написал ещё один пользователь.

“Теперь он реально старый!”, - удивился кто-то под видео.

Стоит отметить, что такой парадокс с возрастом актёра стал возможен из-за того, что он достаточно поздно начал актёрскую карьеру. Впервые в кино Фримен снялся в 35 лет, а известность к нему пришла ещё позже. Именно поэтому он запомнился телезрителям возрастным.

Многие обратили внимание на странности с рукой актёра, которая выглядела как неудачный протез. На самом деле рука Моргана на месте, он просто носит компрессионную перчатку, чтобы облегчить боли в руке, которые начались после автомобильной аварии в 2008 году. По признанию актёра, он давно не может шевелить этой рукой и пользуется только правой.