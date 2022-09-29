Кошевой рассказал, почему Зеленский вручил орден "всем" из "Квартала 95"

Опубликовано: 29.09.2022 07:22 , Обновлено: 04.07.2024

Бывший напарник Владимира Зеленского по студии "Квартал 95" и "Рассмеши комика" Евгений Кошевой рассказал 28 сентября, что президент Украины вручив ему орден "За заслуги" ІІІ степени, таким образом наградил всех участников юмористического коллектива "Квартал 95".

“Мы все помогаем нашим военным с 2014 года… То, что мы не говорим публично о своей волонтерской деятельности – это наше дело. Кто-то другой афиширует свою волонтерскую деятельность – это его дело. Остальные также за это ордена получили. Но почему-то именно наши с Сашей награды вызвали больше шума”, – пожаловался Евгений Кошевой «КП в Украине».

В августе в Украине разгорелся скандал после известия, что Владимир Зеленский наградил орденами своих бывших коллег по юморным шоу. В офисе президента Украины даже пришлось выступить с разъяснением, за какие заслуги друзья и экс-коллеги Владимира Зеленского получили награды во время войны и не находясь на фронте. Там заявили, что актеры Студии “Квартал 95” Евгений Кошевой и Александр Пикалов были награждены благодаря “мощной волонтерской деятельности”.

А вот в самом указе говорится, что актеры получили ордена за “значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины”.

Ранее Телеграф сообщил, что 22 марта советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович похвалил «украинских ведьм и ведуний».

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