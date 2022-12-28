Илон Маск потерял за 2022 год два ВВП Беларуси

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Опубликовано: 28.12.2022 15:47 , Обновлено: 18.01.2023

Американский миллиардер, владелец Space X, Tesla и Twitter Илон Маск потерял за год 132 млрд долларов. Можно сказать, что это соразмерно двум годовых ВВП Беларуси.

Так, валовой внутренних продукт (ВВП) Беларуси в 2021 году составил 173, 2 млрд рублей, что по теперешнему курсу Нацбанка равняется примерно 64,6 млрд. долларов. А в 2020-м — 147 млрд. рублей ($55 млрд.)

Не сложно посчитать, что 132 млрд, которые потерял Илон Маск, почти равняются двум годовым белорусским ВВП.

Как сообщил Bloomberg, стоимость активов Маска в декабре 2022 года составила 139 миллиардов долларов. Однако миллиардер потерял больше, чем заработал за весь 2021 год. Это произошло из-за резкого падения акций Tesla и покупки Twitter.