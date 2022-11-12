Художник-загадка Бэнкси оставил граффити под Киевом

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Опубликовано: 12.11.2022 09:33 , Обновлено: 12.11.2022

Знаменитый анонимный уличный художник Бэнкси оставил свой рисунок на стенах разрушенного здания в Бородянке под Киевом.

Фотографии работы появились в его Инстаграме. На нем изобрадена левушка-гимнастка, делающая упражнения как бы на обломках здания.

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«Бэнкси» (англ. Banksy) — псевдоним анонимного английского андерграундного художника стрит-арта, политического активиста и режиссёра, работающего с 1990-х годов. Настоящее имя и происхождение Бэнкси неизвестны, вокруг его биографии в обществе ведётся много споров.

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