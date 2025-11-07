Хрупкий Брюс Уиллис попал на фото во время прогулки с сиделкой

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Опубликовано: 07.11.2025 13:34 , Обновлено: 07.11.2025

Голливудская суперзвезда 70-летний Брюс Уиллис был замечен во время редкой публичной прогулки в четверг, держась за руку своей сиделки. Герою «Крепкого орешка», похоже, понравилась прогулка по набережной в Лос-Анджелесе: он был в хорошем настроении и даже несколько раз улыбнулся окружающим.

Икона Голливуда, которого перевезли из семейного дома в отдельный одноэтажный, где за ним круглосуточно ухаживает команда сиделок, не отпускал руку помощника на протяжении всей прогулки.

В один момент пошатнувшийся Уиллис ухватился другой рукой за перила, видимо, используя их для опоры.

Эта прогулка состоялась на следующий день после того, как его бывшая жена Деми Мур (62 года) посетила благотворительный вечер, устроенный в его честь в Нью-Йорке. Сам Уиллис на мероприятии не присутствовал, так как с момента постановки диагноза практически не появляется на публике.

Семья актера объявила в 2023 году, что ему диагностировали фронтотемпоральную деменцию (FTD) — форму деменции, которая вызывает быстрое ухудшение состояния тех областей мозга, которые отвечают за личность и языковые способности.

Во время прогулки в четверг Уиллис был одет непритязательно: в темно-серую футболку, брюки цвета хаки и серые кроссовки. Актер и его сиделка непринужденно беседовали, наслаждаясь видом на океан.

Еще в августе его жена Эмма Хеминг Уиллис (47 лет), от которой у него две дочери — Мейбел (13) и Эвелин (11), — рассказала в интервью, что Уиллиса перевезли в отдельный одноэтажный дом вдали от их основного жилья, где за ним ухаживает команда специалистов на полную ставку.

У Уиллиса также есть взрослые дочери от бывшей жены Деми Мур, с которой он был в браке с 1987 по 2000 год: Румер (37 лет), Скаут (34 года) и Талула (31 год).

Как недавно сообщил инсайдер, близкий к семье: «Его состояние быстро ухудшается».

Жена актера присоединилась к Деми Мур на благотворительном вечере в его честь в среду, через несколько недель после того, как поделилась душераздирающими подробностями о том, как их юные дочери справляются с ухудшением его здоровья.

«Думаю, они держатся хорошо, учитывая обстоятельства, но это тяжело, — сказала она в октябре. — Они горюют, они очень скучают по отцу. Он пропускает важные вехи в их жизни — это тяжело для них. Но дети устойчивы, [хотя] я раньше ненавидела это слышать, потому что люди не понимали, через что мы проходим».

Она добавила: «Я не знаю, оправятся ли когда-нибудь мои дети, но они учатся жить с этим, и я тоже».

В прошлом месяце источники, близкие к семье, раскрыли, что Эмме Хеминг Уиллис нелегко не только помогать справляться с быстро ухудшающимся состоянием звезды, но и управлять его солидным состоянием.

Один из друзей семьи рассказал: «Забота о Брюсе — это не только поддержание его духа и обеспечение того, чтобы он физически мог прожить день. Это также управление огромным состоянием, которое он накопил как звезда голливудского А-списка».

Сама Эмма Хеминг Уиллис заявила, что переезд мужа в отдельное жилье был лучшим решением для их семьи. По ее словам, это позволило ей снова стать просто его женой.

«Это было одно из самых трудных решений, которые я когда-либо принимала, — поделилась Эмма. — Но среди печали и дискомфорта это был правильный шаг — для него, для наших девочек, для меня. В конечном счете, я могла снова стать его женой. И это такой дар».

Эмма добавила, что это также дало Брюсу больше независимости, предоставив ему возможность видеться с друзьями и семьей.

По оценкам, состояние Уиллиса составляет 250 миллионов долларов. Сообщается, что теперь этими средствами управляет его жена, поскольку его FTD слишком прогрессировала, чтобы он мог делать это самостоятельно вместе со своей командой.