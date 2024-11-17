Бывший солист "На-На" Левкин умер в возрасте 57 лет

Опубликовано: 17.11.2024 12:11 , Обновлено: 17.11.2024

В Москве умер экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин. Ему был всего 57 лет. Об уходе артиста сообщила его жена Маруся Левкина в соцсети Instagram.

“Лети, мое солнышко…”, - написала она. Что стало причиной смерти артиста супруга не рассказала. Известно лишь, что в последние дни Владимир Левкин находился в больнице.

Подписчики Маруси Левкиной оставили множество комментариев под сообщением. Они выразили соболезнования и выказали сожаление такой ранней кончиной Владимира Левкина.

Известно, что в начале 2000-х артиста поразила тяжёлая болезнь (рак лимфатической системы четвертой стадии), которая заставила покинуть сцену и надолго приковала к больничной койке. Однако 17 декабря 2003 года Владимиру сделали сложную операцию, в результате которой его здоровье пошло на поправку. Спустя 10 лет он перенес ещё одну - пересадку костного мозга.