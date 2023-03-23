Бузова предложила стать лицом белорусского мясокомбината

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Опубликовано: 23.03.2023 10:42 , Обновлено: 23.03.2023

Российская ведущая и певица Ольга Бузова заявила, что готова стать рекламным лицом Гродненского мясокомбината. Об этом она рассказала в своем Instagram.

В Stories артистка выложила видео с колбасой «Милано» и подписала:

«Это топ. Я могла бы быть вашим рекламным лицом. Всех подсадила на эту белорусскую колбасу».

Запись перепостил себе Гродненский комбинат, и даже сделал по этому поводу видео в TikTok, где отметил, что «даже звезды без ума от нашей продукции».

К слову, Бузовой понравился этот продукт еще летом 2021 года, когда она приехала в Беларусь на съемки «Фактор.by». Тогда она сказала, что «белорусская колбаса — самая вкусная в мире».

А уже в 2023-м российская звезда громко заявила: «белорусская колбаса – мое второе имя».

Теперь ждем, когда Гродненский мясокомбинат выпустит новый продукт — Бузонину? :)

Ранее Телеграф писал, что после нескольких месяцев сидения в жюри белорусской версии «Х-фактора» Ольга Бузова начала разговаривать по-белорусски.

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