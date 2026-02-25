Билл Гейтс признался в изменах жене с физиком-ядерщиком из России

Опубликовано: 25.02.2026 16:08 , Обновлено: 25.02.2026

Американский мультимиллиардер, соучредитель Microsoft Билл Гейтс на фоне публикаций скандальных файлов умершего финансиста Джеффри Эпштейна признался во внебрачных связях с двумя россиянками, а также принёс публичные извинения за свои связи с финансистом, осужденным за склонение несовершеннолетних к проституции.

Как сообщает издание Wall Street Journal, 70-летний Гейтс, чьё имя фигурирует в скандальных “файлах Эпштейна”, на днях признался сотрудникам своего фонда, что действительно летал на частном самолете оскандалившегося финансиста и проводил с ним время в США и за рубежом. При этом мультимиллиардер настаивает, что не принимал никакого участия ни в каких преступлениях и не делал и даже “не видел” ничего противозаконного.

“Хочу прояснить: я никогда не проводил время с жертвами, с женщинами из его окружения”, - категорично заявил Гейтс.

При этом он признался, что у него были романы с двумя россиянками в то время, когда он ещё официально был женат на теперь уже бывшей супруге Мелинде Френч Гейтс (пара развелась в августе 2021 года, после 27 лет брака). Первый роман Гейтса был с некой российской физиком-ядерщиком, с которой он, по его словам, познакомился “по бизнесу”.

Второй роман был игроком в бридж из России, с которой Гейтса встречался на тематических мероприятиях. Несмотря на то, что сам Гейтс утверждает, что обе женщины не имеют никакого отношения к Эпштейну, имя последней, по данным Wall Street Journal, опубликованных недавно файлах всё же мелькает. По данным газеты, речь о Миле Антоновой, с которой Эпштейн, как утверждается, познакомился, когда искал спонсоров для создания академии бриджа. По некоторым данным, финансист оплатил ей обучение в школе программирования.

Однако с Гейтсом Антонова, как утверждается, познакомилась в 2010 году на турнире, в котором они оба участвовали, причём произошло это якобы ещё до знакомства мультимиллиардера с самим Эпштейном. На момент знакомства с Гейтсом Антоновой, как утверждается, было около 20 лет. В скандальных “файлах Эпштейна” её фамилия упоминается в контексте писем, который финансист якобы отсылал соучредителю Microsoft с угрозами раскрыть его внебрачную интрижку с молодой россиянкой.

Согласно имеющейся на данный момент информации, Гейтс впервые встретил Эпштейна в 2011 году, уже после того, как финансист был осужден за склонение несовершеннолетних к проституции. Несмотря на такое нелицеприятное криминальное прошлое, Гейтс, как, впрочем, и многие другие знаменитости и публичные персоны, продолжал общаться с финансистом. При этом, как отмечают американские СМИ и признаёт сам предприниматель, его супруга Мелинда его связи с Эпштейном никогда не одобряла.