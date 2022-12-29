Биатлонистка Домрачева переехала из Китая, но не в Беларусь

Опубликовано: 29.12.2022 11:27 , Обновлено: 29.12.2022

Белорусская биатлонистка, четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева переехала из Китая, а также начала изучать диетологию. Об этом она рассказала в интервью журналу TEAM BY.

Оказывается, теперь Домрачева вместе с мужем и дочерью Ксенией живут в Монако. В Минск спортсменка приезжала только на лето. А последний раз была там осенью.

«Все лето мы с семьей были в Минске, отдыхали после достаточно напряженного периода работы в Китае. Сейчас я посвящаю время семье и своему образованию. На данный момент мы живем в Монако, Ксюша пошла в школу, а это очень важный период в жизни ребенка и всей семьи», – рассказала она.

Также Домрачева решила получить образование по специальности «диетология и нутрициология».

Дарья Домрачева — белорусская биатлонистка, четырехкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира (2012 и 2013), обладательница Кубка мира 2014/15, обладательница 6 малых Хрустальных глобусов Кубка мира по биатлону, заслуженный мастер спорта Беларуси. Она самая титулованная спортсменка в истории зимних Олимпийских игр по биатлону, а также первая в мире биатлонистка, одержавшая три победы в личных гонках.

В день завоевания третьей золотой медали на Играх 2014 года Дарье присвоили звание «Герой Беларуси».

В 2016 году Домрачева вышла замуж за Уле-Эйнара Бьёрндалена, и родила от него дочь Ксению.

В сентябре 2019 года спортсменка возглавила женскую сборную Китая по биатлону.