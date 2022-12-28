Белорусские силовики обвинили резидента Comedy Club Скорохода в «разжигании вражды»
В Беларуси против комика, резидента Comedy Club, уроженца Старых Дорог Минской области Андрея Скорохода возбудили уголовное дело по ст. 130 о разжигании вражды. Об этом сообщили в телеграм-канале, близком к силовым структурам.
Там утверждают, что комик после президентских выборов в 2020 году оставлял сообщения «в экстремистских телеграм-чатах».
Также его обвинили в том, что он написал оскорбительный комментарий в адрес «обычной женщины-патриота, которая пришла поддержать силовиков в трудные времена».
В тг-канале сообщили, что против Скорохода начали проверку, квалифицировав действия по ст. 130 УК РБ — «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» . Статья предусматривает лишение свободы до 5 лет.
При этом приближенные к силовикам намекнули, что комику грозит экстрадиция из России.