Белорусам предложили подписанную футболку Месси втридорога

📷 Фото

Опубликовано: 28.12.2022 14:04 , Обновлено: 28.12.2022

На белорусской интернет-площадке появилось объявление о продаже футболки с автографом чемпиона мира по футболу, игрока сборной Аргентины Лионеля Месси. Однако в оригинальном интернет-магазине такую можно купить в три раза дешевле.

В Беларуси футболку хотят продать за 14500 рублей (5407 долларов по курсу Нацбанка на 28 декабря). Ее подлинность подтверждена сертификатом.

Как рассказала автор объявления Елена, она купила эту вещь в Европе, и многие уже позвонили на счет верха футбольной формы Лионеля Месси. «Но купить пока никто не решился», — отметила она.

Мы посмотрели, сколько стоит такая футболка с автографом чемпиона на сайте Icons.com — интернет-магазине подлинных подписанных спортивных памятных вещей, базирующемся в Лондоне.

Так, оригинальная майка сборной Аргентины с номером, фамилией и подписью Месси стоит примерно 1687,76 долларов. Что в 3,2 раза дешевле, чем продают в Беларуси.

А футболка с Чемпионата мира-2022 с подписью аргентинца по-предзаказу стоит около 2894 долларов. Что все равно дешевле, чем в Беларуси, почти в 2 раза.