Жителей Гомеля ждёт сюрприз на концерте 31 декабря. Поедете?

🎥 Видео

Опубликовано: 28.12.2025 18:01 , Обновлено: 28.12.2025

Глава Гомельского горисполкома Владимир Привалов поспешил сообщить, что вечером 31 декабря певец Александр Солодуха выступит на центральной площади города.

“Певец подарит жителям и гостям города большой часовой сольный концерт, наполненный любимыми хитами”, - пообещал чиновник.

Привалов признался, что считает все выступления Солодухи яркими событиями, “ведь харизма и энергия певца заряжают публику особым настроением”.

Он пообещал, что Солодуха обязательно споет песни «Здравствуй, чужая милая», «Виноград», «Мы будем вместе», «Я люблю вас, белорусы».

Сам Солодуха во время видеообращения назвал Гомель “южной столицей” Беларуси и “от всей души” поздравил ее жителей с праздниками. Он позвал всех желающих прийти и вместе встретить Новый год на площади Ленина.

На самом деле концертная программа в центре Гомеля будет не до 24:00. Все желающие послушать Солодуху смогут ещё успеть к новогоднему столу.

В центре Гомеля с 17:00 до 20:00 на набережной Сожа пройдет концертная программа “К нам стучится Новый год”. А с 18:00 до 21:00 на площади Ленина пройдет концертная программа “Волшебство под Новый год”.