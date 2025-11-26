"Я вернулся, детка!" — вышел тизер новой "Клиники". Когда премьера?

Опубликовано: 26.11.2025 08:23 , Обновлено: 26.11.2025

“Я вернулся, детка!” — говорит доктор Джей Ди Дориан в первом тизере возобновленного сериала "Клиника". Премьера состоится спустя 15 лет после того, как Джей Ди попрощался с больницей Sacred Heart.

Обещают, что в сериале появятся почти все герои оригинала. По словам создателя Билла Лоуренса, ещё в июле американский телеканал ABC дал добро на съёмки новых серий.

Согласно официальному анонсу, в проекте примут участие Зак Брафф (Джей Ди Дориан) и Дональд Фейсон (Кристофер Терк), которые впервые за долгое время снова снимутся вместе. Как сообщается, герои “Клиники” всё ещё занимаются любимым делом. Медицина изменилась, интерны изменились, но их дружба выдержала испытание временем.

На самом деле, если не считать отсутствия Нила Флинна (уборщик), весь основной актерский состав, включая Браффа, Фейсона, Сару Чок, Джуди Рейес и Джона К. Макгинли, выглядит так же, как в середине 2000-х, когда сериал был на пике популярности.

Доктор Кокс по-прежнему следит за Джей Ди. Тот же вернулся в родную клинику, чтобы обучать новых врачей-интернов. В тизере он сталкивается лицом к лицу с новой группой медиков-зумеров, которые понятия не имеют, кто он такой.

Премьера сериала “Клиника” состоится 25 февраля 2026 года на канале ABC. В русском неофициальном переводе сериал, скорее всего, появится спустя пару дней.