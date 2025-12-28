Во Франции скончалась Брижит Бардо в возрасте 91 года

Опубликовано: 28.12.2025 13:30 , Обновлено: 28.12.2025

Французские СМИ сообщили о смерти знаменитой актрисы Брижит Бардо в возрасте 91 года. Она скончалась в своем доме на юге Франции. Причина смерти пока не известна. Также пока не определены дата похорон и детали поминальной службы.

Известно, что актриса была госпитализирована в прошлом месяце.

Брижит Бардо в 50-х и 60-х годах разрушила многие стереотипы и помогла разжечь сексуальную революцию в то время, когда демонстрация женской сексуальности считалась «почти скандальной».

Брижит Бардо прославилась после съемок в нескольких фильмах. Она стала известна как «секс-кошечка», и ее также часто называли просто по инициалам — BB (ББ). В ее фильмографии около 50 фильмов, включая хит 1956 года «И Бог создал женщину».

После завершения карьеры она основала Фонд Брижит Бардо, чтобы продолжить свою деятельность в защиту прав животных.