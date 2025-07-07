В Минске позвали на опен-эйр с российскими хедлайнерами. А белорусы на сцене будут?

Опубликовано: 07.07.2025 19:56 , Обновлено: 07.07.2025

Организаторы сообщили, что летний музыкальный фестиваль Stereo Weekend вновь пройдет в Минске 12 июля. Они уточнили, что концерт устроят на территории Лошицкого усадебно-паркового комплекса (Минск, проспект Чижевских, 10) сразу на двух сценах.

Как повелось в последние годы на белорусских фестивалях, хедлайнерами на мероприятии снова сделали российские коллективы - в этот раз “Хлеб” и “Моя Мишель” .

Также пришедшим предложат послушать “легенду русского рока” Владимира Кузьмина и рэпера Mnogoznaal (известного по саундтреку к оскароносному фильму “Анора”).

Но! В этот раз на сцену выйдут и белорусские исполнители. Организаторы пообещали выступление групп Parade of Planets, “Борисовский тракт” и певицы Nevika, а ещё Антохи МС, Лилаи и инди-рокеров Pompeya.

За все про все посетителям придётся заплатить 105 рублей . В эту стоимость включено:

Доступ в зону фестиваля с 13:00 до 22:00

Возможность посещения 2 сцен и выступлений 10 артистов

и выступлений Неограниченное количество входов и выходов с территории фестиваля

Как заявил партнер мероприятия “Белгазпромбанк”, держатели карт Visa Белгазпромбанка получат некоторые преимущества:

10% скидку на входные билеты;

на входные билеты; возможность быстрого входа без очереди (услуга Fast Track);

без очереди (услуга Fast Track); 10% скидку на фудкорте.

Причем для тех, у кого еще нет карты банка, там предложили в день фестиваля можно будет бесплатно оформить виртуальную карту Visa Cashalot через мобильное приложение DailyFin.

Билеты уже в продаже на официальном сайте stereoweekend, в кассах и на портале ticketpro. Впрочем, приобрести их можно будет и непосредственно в день мероприятия.

Только стоит помнить, что приобретая билет на фестиваль, каждый гость даёт автоматическое согласие на фото и видеосъемку, а также публичное использование его изображения в материалах фестиваля без получения организатором от него дополнительного согласия, предупредили на сайте организаторы.

Также на фестивале будет действовать возрастное ограничение 16+. Это значит, что вход и нахождение во всех зонах фестиваля до 16 лет возможен только в сопровождении родителей или других законных представителей, у которых куплены билеты на фестиваль.

Кстати, предыдущий Stereo Weekend прошел в Минске в 2018 году. Организаторы заявляли, что его посетили более 15 тысяч зрителей.

[inf] Fast Track - услуга ускоренного прохода без очереди, часто предоставляемая на массовых мероприятиях. В данном случае доступна держателям карт банка-партнера.

Visa Cashalot - виртуальная платежная карта, которую можно оформить дистанционно через мобильное приложение. [/inf]