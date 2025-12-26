Ургант вернулся в эфир, но не на телевидение

🎥 Видео

Опубликовано: 26.12.2025 09:21 , Обновлено: 26.12.2025

Российский шоумен, актер и ведущий Иван Ургант, так и не дождавшись возвращения на российское телевидение, запустил свой канал на YouTube. Первый ролик он опубликовал там 25 декабря.

Свое детище он назвал просто — «Живой Ургант». А первое видео, озаглавленное «Ургант удивил даже близких», длилось менее полутора минут.

«Будем выкладывать то, что выкладывается», — пообещал ведущий, поздравив зрителей с Новым годом.

Иван Ургант и его программа исчезли из эфира после публичного высказывания ведущего в связи с началом специальной военной операции. Программу «Вечерний Ургант» он вел с 2012 по 2022 год на «Первом канале».

После начала боевых действий в Украине Ургант опубликовал в социальной сети изображение черного квадрата с подписью “Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ”. После чего и пропал с экранов российского ТВ.

Тем не менее в самой России обсуждают информацию о возвращении Ивана Урганта в эфир федерального телевидения.

Продюсер Павел Рудченко рассказал в интервью изданию “Абзац”, что такие попытки фиксируются: «Следующий год будет договорным для Первого канала. Они попытаются вернуть ведущего Ивана Урганта на канал заново».