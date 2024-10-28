«У нас есть деньги» - В Сеть «слили» кадры клипа «Ленинграда» с новой солисткой. Фанаты в шоке

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Опубликовано: 28.10.2024 15:36 , Обновлено: 28.10.2024

Сергей Шнуров, бессменный лидер российской группы "Ленинград", начал работу над новым альбомом. К удивлению многих фанатов его творчества, для нового альбома музыкант решил привлечь и новую вокалистку. Кадры совместного клипа уже попали в Сеть и вызвали неоднозначную реакцию публики.

“My daddy’s rich! У нас есть деньги!” - начитывает текст новой песни “Ленинграда” в клипе российская рэперша Дарья Зотееева, более известная в Сети, как Инстасамка.

Именно она, судя по сообщениям российских СМИ, должна стать новой солисткой “Ленинграда”. Информацию российским СМИ подтвердил директор артистки. По его словам, переговоры уже “на финальной стадии”, планируется как минимум один совместный альбом артистов.

Эксклюзивные кадры монтажной версии нового клипа “Ленинграда” с Инстасамкой в качестве вокалистки опубликовал Telegram-канал Mash.

После того, как информацию подтвердил директор Инстасамки, в Сети началось активное обсуждение новой вокалистки “Ленинграда”. Многие фанаты легендарной группы выказали сомнение по поводу вокальных данных исполнительницы популярной песни “За деньги - да”.

“Спрашивается, зачем годами с детства заниматься вокалом”, - высказал своё мнение один из пользователей в соцсети X.

Кто-то не преминул сделать отсылку к известной песне самого Шнурова “Любит наш народ”, а кто-то усмотрел в этом решении “гениальный ход” артиста, решившегося таким образом привлечь дополнительное внимание к своему новому албому.