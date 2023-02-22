У Головченко рассказали, какой фильм нужно снять в Беларуси

Опубликовано: 22.02.2023 20:50 , Обновлено: 22.02.2023

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко 22 февраля заявил на коллегии Минкульта, что Александр Лукашенко поставил задачу перед белорусскими кинематографистами.

По его словам, белорусские работники киноиндустрии должны создать “востребованную у зрителей Беларуси и за рубежом кинопродукцию”. “Очевидно, что нам нужен фильм, и не один, который захочется посмотреть не один раз, который станет серьезным инфоповодом и привлечет внимание к отечественному кино”, - заявил Игорь Петришенко.

По его мнению, белорусские кинофункционеры должны “стремиться, чтобы в киномедиапрокате соотношение наших и зарубежных лент было хотя бы 50 на 50”.

“Надо сконцентрировать усилия на национальных проектах, которые уже находятся в производстве, чтобы из имеющегося сценарного и отснятого материала создать достойный продукт”, - заявил вице-премьер.

Что сделают с уже снятым фильмом “Купала”, который объявили национальным проектом, сняли в 2019-20 годах, но так и не показали белорусам, Игорь Петришенко не рассказал.