Опубликовано: 19.01.2026 11:59 , Обновлено: 19.01.2026

В Москве 19 января прошла процедура выселения народной артистки Ларисы Долиной из квартиры, которую та продала, потом забрала обратно, и в конце концов суд постановил отдать её покупательнице Полине Лурье.

Судебные приставы передали адвокату женщины ключи от бывшей квартиры Ларисы Долиной. Для этого они в присутствии полиции, понятых и адвоката Лурье вскрыли дверь в жилье и провели опись оставшегося имущества, сообщает телеграм-канал Baza.

Тем временем сама Лариса Долина, её дочь Ангелина и внучка Александра были сняты с регистрационного учёта в квартире.

Народная артистка РФ (Российской Федерации) сейчас находится за границей, куда улетела на отдых. Певица улетела, по всей видимости, восстанавливать душевное равновесие в Абу-Даби за 1,4 миллиона. Она будет в Москве на днях.

Ранее передача квартиры добровольно не состоялась: всё из-за того, что адвокаты Долиной предложили юристам покупательницы подписать акт передачи задним числом. Те отказались.

Впрочем, адвокат певицы Мария Пухова заявила российскому госагентству ТАСС (Телеграфное агентство Советского Союза), что выселение с помощью судебных приставов и полиции проходит «добровольно».

«Никакого „принудительного выселения“ Долиной, о котором писали журналисты, нет. Приставы сейчас проверяют, что решение суда было добровольно исполнено в установленный законом срок», — заявила она.

Тем временем в России престарелые бабушки, кажется, изобрели новую схему возврата квартир. После суда по делу квартиры Ларисы Долиной они теперь ссылаются на собственную невменяемость вместо давления мошенников.

По данным Mash, продавцы массово уходят от формулировок про «давление» и «обман». Вместо этого ссылаются на статью 177 ГК РФ (Гражданского кодекса Российской Федерации) — мол, не осознавали, что делают, из‑за проблем с головой.