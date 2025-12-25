Суд постановил выселить Долину из квартиры

Опубликовано: 25.12.2025 20:43 , Обновлено: 25.12.2025

Московский городской суд постановил, что народная артистка РФ Лариса Долина должна незамедлительно покинуть квартиру.

“Приставы имеют право просто вынести все ее вещи из квартиры даже без ее присутствия, передать их на ответственное хранение, за которое она потом еще и должна будет заплатить”, - пояснил один из участников суда.

В итоге уже сегодня Лариса Долина покинула теперь уже свою бывшую квартиру в Хамовниках, которую у нее купила Лурье.

Напомним, что Лариса Долина продала квартиру в 2024 году, которую купила 34-летняя Полина Лурье. Позднее певица заявила, что совершила сделку под влиянием мошенников, которым и передала деньги.

Затем она подала в суд, который вернул квартиру Долиной и постановил, что певица не должна возвращать деньги покупательнице. В итоге ноты чем не повинная Лурье осталась без недвижимости и денег. Однако женщина подала апелляцию в Верховный суд, где выиграла дело.