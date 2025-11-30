Стало известно, сколько получат актеры сериала "Очень странные дела" за финальный сезон

Опубликовано: 30.11.2025 09:43 , Обновлено: 30.11.2025

Актёры культового сериала "Очень странные дела" получат многомиллионные гонорары за участие в его пятом и финальном сезоне, свидетельствуют данные, опубликованные изданием StyleCaster. И это на фоне весьма скромных гонораров за первый сезон.

Самый высокий гонорар в размере $10 миллионов получит Милли Бобби Браун, исполняющая роль Одиннадцатой. Для сравнения, её зарплата за первый сезон составляла около $30 000.

Вайнона Райдер и Дэвид Харбор получат примерно по $9 миллионов каждый. Райдер, самая высокооплачиваемая звезда шоу в начале, получила за первый сезон $800 000, а Харбор — $640 000.

Другая группа актеров, включая Сэди Синк, Ноа Шнаппа, Калеба Маклафлина, Гейтена Матараццо и Финна Вулфарда, заработают по $7 миллионов за финальные эпизоды. Их гонорар за первый сезон был значительно скромнее и составлял около $160 000 для каждого из четверых оригинальных участников этого состава.

Чарли Хитон, Наталия Дайер, Майя Хоук и Джо Кири войдут в финальный сезон с гонораром в $6 миллионов каждый.

“Очень странные дела” стали одним из самых популярных сериалов в мире с момента своей премьеры в 2016 году и завоевал огромную аудиторию.