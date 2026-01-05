Сначала победил Векну, затем - Тейлор Свифт. Песня Джо Кири покорила мир

Опубликовано: 05.01.2026 15:50 , Обновлено: 05.01.2026

Актер и певец Джо Кири (он же Стив Харрингтон в "Очень странных делах", он же Djo) стал единственным на земле человеком, который смог в течение одной недели сначала победить Векну, а затем ещё и обойти Тейлор Свифт в рейтинге Spotify.

Его композиция End of Beginning сместила с первого места Fate of Ophelia в глобальном чарте Spotify. Тейлор удалось продержаться на вершине 78 дней подряд. Но перед покорителем Векны не устояла.

Что ещё удивительнее, End of Beginning вышла в далёком 2022 году, когда вошла в альбом Decide.

Кстати, пятый сезон в целом разочаровал многих поклонников “Очень странных дел” невыразительным сюжетом и недостатком масштабных сражений, экшен-сцен по сравнению с предыдущими сезонами.

Многие зрители полагали, что в финале будут разрешены все возникшие вопросы. Но ожидания не оправдались в полной мере. Пробелы, ощущавшиеся на протяжении всего сезона, напрямую повлияли на ожидания от заключительной серии. Тем активнее стали ходить слухи - а вдруг всё-таки выйдет спин-офф или продолжение.