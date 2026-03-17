Шон Пенн приехал в Киев к Зеленскому вместо церемонии «Оскар»

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Опубликовано: 17.03.2026 08:34 , Обновлено: 17.03.2026

Президент Украины Владимир Зеленский назвал актера и голливудскую звезду Шона Пенна «настоящим другом» после того, как актер предпочел посетить охваченную войной Украину вместо того, чтобы лично получить третий «Оскар» на церемонии в Лос-Анджелесе.

Пенн выиграл награду за лучшую роль второго плана в политическом триллере «Одна битва за другой», но пропустил воскресную церемонию в Голливуде, чтобы встретиться с Зеленским в Киеве.

Украинский государственный железнодорожный оператор опубликовал короткий видеоролик, на котором Пенн выходит из поезда утром, заявив, что держал его поездку в секрете до последнего момента.

«Теперь мы можем официально заявить: Шон Пенн выбрал Украину вместо «Оскара»!» — говорится в сообщении.

Зеленский, бывший актер и комик, опубликовал фотографию своей встречи с кинозвездой, одетым просто в футболку и джинсы, в президентском офисе в Киеве. «Шон, благодаря тебе мы знаем, кто настоящий друг Украины», — написал Зеленский в Telegram.

«Ты был с Украиной с первого дня полномасштабной войны. Это по-прежнему так и сегодня. И мы знаем, что ты будешь и дальше с нашей страной и нашим народом».

Пенн, давний сторонник Украины, неоднократно посещал страну с тех пор, как Россия начала войну в 2022 году.