СБУ завела дело на ведущую "Славянского базара" в Витебске

Опубликовано: 24.01.2023 15:44 , Обновлено: 24.01.2023

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что начала уголовное дело в отношении журналистки Дианы Панченко, которая в 2021 году была ведущей "Славянского базара" в Витебске. Украинские спецслужбы обвиняют ее в пророссийской пропаганде.

В СБУ заверили, что собрали “исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку Диану Панченко, которая публично оправдывает российскую вооруженную агрессию против Украины”.

Там утверждают, что женщина во время работы на телеканалах Медведчука в Украине “распространяла антиукраинские нарративы Москвы”. А после вторжения России перебралась в Донецк, где, по мнению СБУ, “продолжила распространять вражескую пропаганду в виде манипулятивных сюжетов в пользу страны-агрессора”.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Диане Панченко о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление и распространение, в том числе повторно и с использованием средств массовой информации, материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии российской федерации против Украины).

Кстати, участие Дианы Панченко в “Славянском базаре” в качестве ведущей в 2021 году вызвало волну негативной реакции и в Украине. О чем сообщило даже государственное телевидение Беларуси.