Российский музыкант Гребенщиков окончательно стал британцем

Опубликовано: 25.03.2026 10:01 , Обновлено: 25.03.2026

Культовый российский музыкант Борис Гребенщиков стал полноправным гражданином Великобритании, а упоминания его российского гражданства были стерты в базах. Таким образом артист окончательно сменил гражданство на британское.

Информация об этом появилась в британском реестре компаний, где зарегистрирована его фирма BG PLUS LLP.

Судя по документам, еще в 2022 году музыкант и его супруга значились гражданами России, но в марте 2026 года они обновили данные владельцев бизнеса. Теперь в графе гражданство у обоих указана Великобритания.

Ранее суд Санкт-Петербурга в октябре 2025 года оштрафовал на 40 тысяч российских рублей музыканта Бориса Гребенщикова по статье о «нарушении порядка деятельности иностранного агента» (часть 4 статьи 19.34 КоАП — Кодекса об административных правонарушениях).

Гребенщикова обвинили в том, что он опубликовал видео на YouTube без указания на то, что этот материал произведен или распространен «иноагентом».

Министерство юстиции России включило Бориса Гребенщикова в список «иноагентов» 30 июня 2023 года. Сам Гребенщиков выступил против войны России с Украиной и участвовал в концерте Sound of Peace, все собранные средства на котором (около 12 млн евро) «пошли на помощь Украине».