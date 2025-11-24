Российский актер Безруков попал в скандал из-за пародии на узбеков

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Опубликовано: 24.11.2025 19:13 , Обновлено: 24.11.2025

Сергей Безруков, недавно признанный самым популярным актером России, столкнулся с волной не просто критики, а даже хейта. Все из-за видео, где он рассказывает о гастролях в Узбекистане, которое многие сочли оскорбительным. Актер после записал видеообращение к «хейтерам», однако извиняться не стал, обвинив критиков в провокации, тем самым только подогрев скандал.

«Белый» у закрытых ворот

Скандал разразился спустя несколько дней после того, как ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) признал Безрукова лидером рейтинга самых популярных среди россиян актеров. На пресс-конференции по этому случаю российский актер вспомнил свою поездку в Ташкент. Будучи давним поклонником Есенина, он ночью после спектакля решил возложить на могилу дочери поэта подаренные зрителями цветы.

Ворота кладбища оказались закрыты. «Я разбудил сторожа и заставил открыть ворота», — рассказал Безруков. Пересказывая диалог с сотрудником, который узнал его по роли в «Бригаде», актер прищурил глаза и начал копировать акцент, изображая, как сторож произносит слово «Белый». Причем в конце своего рассказа он ещё и перепутал языки и сказал «спасибо» по-казахски — «рахмет».

«Вбить клим» и посеять рознь

Именно эта пародия и вызвала бурю негодования в соцсетях среди жителей не только Узбекистана, но даже в родной ему России. Когда запись стала вирусной, Безруков записал видеообращение, в котором обвинили кого-то в провокации, но заявил о своем уважение к узбекскому народу и заявил, что не хотел никого обидеть.

«Кто-то решил трактовать мои слова как усмешку над узбекским языком и над узбекским народом тем более. Это, конечно же, провокация. Я понимаю, на что она направлена: чтобы вбить клин, чтобы посеять межнациональную рознь», - прокомментировал актер.

«Возомнил себя “белым человеком”»

Однако на этом история не закончилась. Ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана Шерзодхон Кудратходжа заявил, что Безруков «поставил себя выше местных жителей».

«Во-первых, порядочные люди на Востоке ночью по мазарам, то бишь кладбищам, не шастают. Во-вторых, Вы привезли халявные цветы… А купить за гонорарные бабки слабо было?» — написал он в социальных сетях.

По его словам, в поведении актера проявилось неуважение. «И вот вы, стоя в реальной стране, автоматически воспроизводите ту же оптику: раздражение, удивление, попытка показать себя “выше”, неким “белым человеком”», — написал ректор.