Продолжение «Аватара» под вопросом? Кэмерон признался, что всё дело в сборах

Опубликовано: 27.12.2025 21:34 , Обновлено: 27.12.2025

Пока по не зависящим от белорусских кинотеатров обстоятельствам (так они сами объяснили) белорусам приходится ждать премьеру третьей части «Аватара» аж до января, фильм уверенно шествует по миру. Вроде бы...

С одной стороны, зрительский интерес к фильму не ослабевает. Кассовые сборы в новогодний сезон не оставляют сомнений: у новой части франшизы есть все шансы на успех. С другой стороны, хватит ли их, чтобы Джеймс Кэмерон захотел снимать четвёртую и пятую части?

Фильм Джеймса Кэмерона «Аватар: Пламя и пепел» вышел в мировой прокат в пятницу, 19 декабря. За первые выходные и предварительные показы фильм собрал по всему миру более 345 миллионов долларов, из которых 88 млн пришлось на США.

Второй уик-энд показов «Аватара: Пламя и пепел», по прогнозам, принесёт около 60 миллионов долларов только в Северной Америке, что на 33% меньше, чем в первый уикенд. Для сравнения: за тот же период кассовые сборы его предшественника, фильма «Аватар: Путь воды», упали сразу на 52%.

Разумеется, если вспомнить старт первого фильма в 2009 году, оба эти показателя меркнут. Тогда, более 15 лет назад, падение на вторые выходные составило всего 1,8%.

Американская пресса прогнозирует, что за четырёхдневные рождественские праздничные выходные фильм соберёт в США 84 миллиона долларов. Однако прогнозы для фильмов вселенной «Аватара» часто оказываются заниженными, так что итоговая сумма может быть выше. При этом по всему миру сборы фильма «Аватар: Пламя и пепел» достигли отметки в $500 млн, по данным на 26 декабря.

В то же время стоит понимать, что по сравнению со «Путь воды» (2022) у третьего фильма кассовые сборы ниже, особенно на внутреннем рынке. Картина получила более смешанные отзывы, чем её предшественники, и более низкие оценки на агрегаторах.

Будущее «Аватара 4» (и 5) во многом будет зависеть от того, насколько устойчивыми окажутся сборы «Пламя и пепла» после премьерных выходных. Джеймс Кэмерон заявил, что если фильм не принесёт достаточного дохода, он может рассмотреть возможность завершения франшизы или перехода к другим форматам повествования.

Кэмерон также пообещал, что если съёмки четвёртого и пятого фильмов будут отменены, он публично раскроет задуманный сюжет на специальной пресс-конференции. Было бы интересно увидеть, как Кэмерон на протяжении трёх часов (а то и больше) зачитывает сценарий будущего фильма.