Премьеру второго сезона Fallout сместили

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Опубликовано: 15.12.2025 19:53 , Обновлено: 15.12.2025

Премьеру второго сезона сериала Fallout сдвинули на один день. Теперь он выйдет на Prime Video 16 декабря, на день раньше запланированного. А значит и неофициальные озвучки на русском языке появятся раньше.

Первый сезон научно-фантастического сериала произвёл фурор после своего дебюта в апреле 2024 года. Сериал получил множество номинаций на премию «Эмми», выиграв в категории «Выдающееся музыкальное сопровождение».

Он также регулярно попадал в списки лучших сериалов года — во многом благодаря игре ведущих актёров Уолтона Гоггинса и Эллы Пёрнелл.

Теперь же в сотрудничестве с Exosphere at Sphere в Лас-Вегасе сервис Prime Video объявил, что премьера второго сезона Fallout состоится во вторник, 16 декабря, в 18:00 по местному времени. Ранее премьера была назначена на 17 декабря.

Как известно, предстоящие эпизоды продолжат сюжетную линию первого сезона. Они обещают перенести зрителей из Мохаве в постапокалиптический Нью-Вегас, продолжив историю тех, кто выжил, и тех, кто потерял всё, в мире, где почти ничего не осталось.