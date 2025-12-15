Премьеру второго сезона Fallout сместили
Премьеру второго сезона сериала Fallout сдвинули на один день. Теперь он выйдет на Prime Video 16 декабря, на день раньше запланированного. А значит и неофициальные озвучки на русском языке появятся раньше.
Первый сезон научно-фантастического сериала произвёл фурор после своего дебюта в апреле 2024 года. Сериал получил множество номинаций на премию «Эмми», выиграв в категории «Выдающееся музыкальное сопровождение».
Он также регулярно попадал в списки лучших сериалов года — во многом благодаря игре ведущих актёров Уолтона Гоггинса и Эллы Пёрнелл.
Теперь же в сотрудничестве с Exosphere at Sphere в Лас-Вегасе сервис Prime Video объявил, что премьера второго сезона Fallout состоится во вторник, 16 декабря, в 18:00 по местному времени. Ранее премьера была назначена на 17 декабря.
Как известно, предстоящие эпизоды продолжат сюжетную линию первого сезона. Они обещают перенести зрителей из Мохаве в постапокалиптический Нью-Вегас, продолжив историю тех, кто выжил, и тех, кто потерял всё, в мире, где почти ничего не осталось.