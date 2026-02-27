Премьеру «советского» спин-оффа «Ради всего человечества» запланировали на май. Узнали подробности

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Опубликовано: 27.02.2026 08:36 , Обновлено: 27.02.2026

Долгожданный многими поклонниками саги об альтернативной истории освоения космоса «Ради всего человечества» спин-офф под названием «Звёздный городок» дебютирует 29 мая. Причём зрителям станут доступны сразу две серии, сообщило издание TVLine.

После премьеры эпизоды будут выходить еженедельно до 10 июля.

В то время как основной сериал «Для всего человечества» рассказывает альтернативную историю космической гонки в США, «Звёздный городок» повествует о ней с российской стороны в альтернативной вселенной, где Советский Союз стал первой страной, высадившей человека на Луну.











Фото иллюстрационное: Коммерсантъ





















Восьмисерийная драма, позиционируемая как «динамичный параноидальный триллер», рассказывает «историю из-за железного занавеса, показывая жизнь космонавтов, инженеров и сотрудников разведки, работавших в советской космической программе, и риски, на которые они шли, чтобы продвинуть человечество вперёд», — говорится в официальном синопсисе спин-оффа.

Сериал «Ради всего человечества» (For All Mankind) дебютировал на Apple TV+ в 2019 году, а премьера 5-го сезона запланирована на март. О сериале «Звёздный городок» (Star City) впервые было объявлено в апреле 2024 года, когда Apple TV+ продлил основную сагу на 5-й сезон.

Apple TV+ также выпустила серию первых кадров из спин-оффа; прокрутите вниз, чтобы увидеть первые кадры, и поделитесь своими первыми впечатлениями в комментариях ниже.