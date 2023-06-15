Немецкая прокуратура начала расследование по делу о сексуальных домогательствах против солиста Rammstein

Опубликовано: 15.06.2023 08:34 , Обновлено: 15.06.2023

Прокуратура Берлина инициировала расследование в отношении фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна. Популярного исполнителя подозревают сразу в нескольких преступления, в том числе, в распространении наркотических веществ и преступлениях сексуального характера.

В среду, 14 июня, прокуратура официально начала расследование в отношении Линдеманна по статье 177 уголовного кодекса Германии (насильственные действия сексуального характера, принуждение к сексу, изнасилование). По этой статье музыканту в случае, если его признают виновным, может грозить до пяти лет тюремного заключения, сообщило издание Der Tagesspiegel.

По данным издания, уголовное расследование открыли после серии обвинений в адрес музыканта, поступивших в прокуратуру за последние несколько недель. Сразу несколько женщин обвинили Линдеманна (некоторые - на условиях анонимности, некоторые - не скрывая своего имени) в сексуальных домогательствах после концертов. По словам некоторых женщин, на вечеринках после концертов, которые устраивали музыканты Rammstein, их спаивали, подсыпая в выпивку наркотики, после чего совершали “действия сексуального характера”.

Сам солист популярной группы все обвинения в изнасилованиях отверг. Его адвокаты, комментируя начало официального расследования, заявили, что все обвинения, озвученные в соцсетях девушками, якобы пострадавшими от сексуальных домогательств Линдеманна, “не соответствуют действительности”, сообщило издание Berliner Zeitung.

Тем временем на официальном сайте Rammstein ещё 3 июня было опубликовано официальное заявление музыкального коллектива, в котором они заявили о том, что “очень серьезно относятся” к обвинениям в адрес Линдеманна.

“Обвинения очень сильно ударили по всем нам, и мы относимся к ним очень серьезно. Для нас важно, чтобы фанаты чувствовали себя комфортно и безопасно на наших шоу — перед сценой и за сценой”, - заявили в Rammstein.