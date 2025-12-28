Не только «Аватар». Какие премьеры набирают миллионы накануне Нового года

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Опубликовано: 28.12.2025 15:14 , Обновлено: 28.12.2025

В последние выходные 2025 года кассовые сборы в американских кинотеатрах достигли 350 миллионов долларов. И это лучший результат с тех пор, как мир накрыла пандемия коронавируса.

Естественно, такому успеху поспособствовал выход третьей части «Аватара», которая, возможно, не так популярна (по крайней мере пока), как две предыдущие, но всё равно собирает огромные деньги на радость Джеймсу Кэмерону.

За четыре праздничных выходных фильм Джеймса Кэмерона собрал более 80 миллионов долларов, а за 10 дней мировые сборы «Аватар. Пламя и пепел» составили почти 800 миллионов долларов.

Как и ожидалось, премьера фильма «Великий Марти» также показала отличные результаты — это один из главных фаворитов на премию «Оскар». Фильм с Тимоти Шаламе в главной роли в настоящее время занимает второе место в американском прокате, а за ним следует комедия ужасов «Анаконда» с легендарным и смешным Джеком Блэком в главной роли.

А ведь мало кто верил, что эта комедия ужасов соберёт большую аудиторию в праздничный сезон. Тем не менее «Анаконда» собрала 22 миллиона долларов за выходные.

Успеху безумного фильма помогла работа Джека Блэка, у которого и так всегда была армия поклонников, а уж после выхода фильма Minecraft: The Movie он стал настоящей мегазвездой.

Джек Блэк — просто супер!

Анаконда встречается с «Солдатами неудачи». Мне это очень нравится!

Блестящая идея — превратить гигантского удава в блестящего комедийного актера!

Настолько плохо, что это гениально!

Такие отзывы на фильм можно увидеть в соцсетях.

Фильм «Анаконда» создан Томом Гормиканом и Кевином Эттеном, специалистами по «фильмам внутри фильмов», которые вместе создали блестящий фильм «Невыносимая тяжесть огромного таланта» с Николасом Кейджем в главной роли.

Новый же фильм рассказывает о двух друзьях, переживающих кризис среднего возраста, которые решают осуществить свою мечту и отправляются на Амазонку, чтобы снять перезапуск своего любимого фильма «Анаконда». Действие начинается, когда появляется настоящая гигантская анаконда, превращая их комично-хаотичную съемочную площадку в битву за выживание.

Впрочем, этот фильм в Беларуси можно будет посмотреть почему-то только после 8 января.