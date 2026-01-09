Лариса Долина снова не выселилась из квартиры в Москве
Народная артистка РФ Лариса Долина снова не выселилась из квартиры в Москве, которую ранее продала, а потом пыталась обсудить обратно, не вернув деньги покупательнице.
Как утверждают защитники покупательницы, представитель певицы не смог подписать акт приёма-передачи, поскольку не наделён такими полномочиями, а сама Лариса Александровна на встречу не явилась и, по сообщениям, находится за пределами Москвы.
У покупательницы Полины Лурье есть право обратиться к судебным приставам, сообщил её адвокат, решение об этом примут до вторника.
Впрочем, адвокат артистки Мария Пухова утверждает, что именно Лурье отказалась подписывать акт приёма-передачи.
«Адвокат Полины отказалась подписывать акт, поскольку он датирован пятым числом, и, соответственно, забрать ключи», – рассказала Пухова.