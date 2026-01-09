Опубликовано: 09.01.2026 17:05 , Обновлено: 09.01.2026

Народная артистка РФ Лариса Долина снова не выселилась из квартиры в Москве, которую ранее продала, а потом пыталась обсудить обратно, не вернув деньги покупательнице.

Как утверждают защитники покупательницы, представитель певицы не смог подписать акт приёма-передачи, поскольку не наделён такими полномочиями, а сама Лариса Александровна на встречу не явилась и, по сообщениям, находится за пределами Москвы.

У покупательницы Полины Лурье есть право обратиться к судебным приставам, сообщил её адвокат, решение об этом примут до вторника.

Впрочем, адвокат артистки Мария Пухова утверждает, что именно Лурье отказалась подписывать акт приёма-передачи.