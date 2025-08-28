🎥 Видео

Опубликовано: 28.08.2025 19:02 , Обновлено: 28.08.2025

Национальный детский центр «Зубрёнок» опубликовал в своих соцсетях видео с дискотек, которые вызвали бурную реакцию у белорусов. Ролики, на которых дети и подростки стоят за диджейским пультом и зажигают под открытым небом, за 5 дней набрали десятки тысяч просмотров и сотни восторженных комментариев.

На видео попали воспитанники одной из минских DJ-школ. На кадрах видно, как юные диджеи управляются с профессиональным оборудованием, а их сверстники танцуют и веселятся на танцполе.

Всего опубликовано 16 видео, карусель можно листать.

View this post on Instagram

[link href=“https://www.instagram.com/p/DNs8PXo0MUp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“font-family: Arial,sans-serif; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] A post shared by SDJ / Диджей школа Минск (@sdjschool) [/link]

Видео произвели настоящий фурор в сети, особенно среди взрослых пользователей, которые стали сравнивать свои воспоминания о лагерных дискотеках с увиденным. Многие комментаторы в шутку просились на такие вечеринки.

«Вася, 40 лет, возьмите меня на эту тусу», — написал один из пользователей.

«Сделайте, пожалуйста, такой лагерь для взрослых 30+, треки можно такие же оставить», — поддержал другой.

«Я бы продала душу за такие тусовки в зубрёнке в своём детстве», — призналась одна из комментаторов.

Некоторые даже сравнили атмосферу в «Зубрёнке» с известными музыкальными фестивалями: «Viva Braslav нервно курит в сторонке».

«Этот Зубрёнок случайно находится не на Ибице?», — спросил в шутку кто-то.

Ибица – остров в Средиземном море, принадлежащий Испании. Всемирно известен как одна из столиц клубной культуры и электронной музыки. На острове расположены одни из самых знаменитых ночных клубов мира, где в летний сезон выступают ведущие диджеи планеты.

Пользователи также отметили, что на вечеринке практически никто не пользуется телефонами. Вероятно потому, что в «Зубрёнке» они выдаются лишь в определённое время.