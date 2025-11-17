«Зачем ему ходунки?» - Шоу Билана в Минске разделило TikTok на два лагеря

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Опубликовано: 17.11.2025 13:40 , Обновлено: 17.11.2025

Концерт популярного российского исполнителя Димы Билана, который состоялся 15 ноября на столичной Минск-Арене, вызвал неоднозначную реакцию у интернет-пользователей. После того, как зрители начали делиться видео выступлений поп-певца в соцсетях, у многих возникло немало вопросов к шоу.

В Минск певец, дважды представлявший Россию на конкурсе “Евровидение” (в 2006 году он занял 2-е место, а в 2008 году принёс-таки стране её единственную победу в популярном конкурсе) привёз свою новую шоу-программу “На берегу неба”. Концерт получил название от песни, впервые исполненной артистом ещё в 2004 году. Свои старые хиты исполнитель пообещал представить в новом “экспериментальном” формате - в сопровождении живого симфонического оркестра Белорусской государственной Академии музыки.

Удивлять зрителей артист пообещал также “фантастической сценографией” и “оригинальными хореографическими номерами”. Последние оценили далеко не все зрители.

Сразу несколько номеров Билан исполнил не на сцене, а над зрительным залом - он “парил” в воздухе в специальной конструкции, закреплённой на металлических тросах, которыми часто пользуются цирковые акробаты.

Судя по комментариям зрителей, такие цирковые трюки, во-первых, не могли не отразиться на качестве исполнения песен, во-вторых, оказались попросту не поняты некоторыми зрителями.

“А что с пением случилось?” - задался вопросом один комментатор.

“Это голос Билана? А кто же пел раньше за него?” - вторил ему другой.

“Зачем ему ходунки?” - поинтересовался третий.

“Дима на аттракционе спел в караоке на тысячную публику - талант без спору”, - съязвил ещё один.

“Вопрос: смысл того, что он висит на тросах? Хоть один аргумент?” - попытался найти оправдание комбинации циркового представления и концерта популярной музыки ещё один.

Впрочем, не все зрители выказывали одно лишь недовольство и недоумение, некоторым представление популярного артиста понравилось. Многие, в частности, отмечали, что совмещать пение с акробатическими трюками, как и с элементами сценической хореографии весьма непросто.

“Хорошее шоу, хейтеры, попробуйте так крутиться, а потом уже будете пробовать петь”, - написал один из зрителей.

“Почему люди думают, что он не может петь? Во- первых, он поет без фонограммы в подвешенном положении. Попробуйте так спеть. Я считаю, он справился с этой задачей. Молодец”, - поддержала артиста другая зрительница.

“Господа, да вы зажрались. Артист хочет удивлять, быть интересным, делает шоу. По поводу голоса - все слушали его и все знают его талант”, - заметила ещё одна.

Немало критики в комментариях было озвучено и безотносительно конкретного артиста. Судя по замечаниям пользователей соцсетей, многие зрители считают ошибочной ставку некоторых музыкантов на оригинальное шоу в ущерб качеству звучания их собственного голоса. Ведь те, кто идёт на концерт музыкального исполнителя, в первую очередь идёт за музыкой, а не за зрительным “вау-эффектом”.