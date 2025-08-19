В Сети появился ИИ-видеоклип с Максимом Богдановичем в главной роли

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Опубликовано: 19.08.2025 11:10 , Обновлено: 19.08.2025

Гостелеканал ОНТ опубликовал музыкальный клип на стихотворение Максима Богдановича, в котором главную роль «сыграл» сам поэт. Об этом сообщили в Telegram-канале телекомпании.

Для проекта взяли знаменитое стихотворение классика «Зорка Венера». На эти стихи ИИ сочинил песню, а для видео сгенерировал «виртуальный образ поэта». Также на ОНТ анонсировали, что скоро появится «новая композиция, но в исполнении другого поэта».

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«Зорка Венера» — одно из самых узнаваемых стихотворений белорусской литературы. Богданович написал его в 1912 году. Это лирическое произведение, посвящённое теме любви и прощания, по мнению критиков, стало символом белорусской романтической поэзии.

Популярность стихотворения выросла после того, как оно было положено на музыку. Известной стала и его версия в виде рок-баллады от вокально-инструментального ансамбля «Песняры».

Кстати, именно так — «Зорка Венера» — называется главный кинотеатр Солигорска.

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