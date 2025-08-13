В Минске объявили фестиваль с музыкантами из Чикаго и Лондона

Опубликовано: 13.08.2025 13:51 , Обновлено: 13.08.2025

Белорусов пригласили на бесплатный музыкальный фестиваль, который пройдёт в Минске в ближайшие выходные. Среди приглашённых музыкантов заявлены "мировые легенды" и "признанные классики джаза" из американского Чикаго и Лондона.

Фестиваль LET’S JAZZ, организуемый Альфа Банком и компанией Visa второй год подряд, будет проходить в Минске в течение двух выходных дней - 16 и 17 августа . Джазовая музыка будет звучать на площадках парка Горького под открытым небом с 14:00 до 22:00 .

Организаторы фестиваля заявили следующих хедлайнеров:

Уолдо Уэзерс — солист американской группы The James Brown, известный под именем “Папаша фанка”; стал первым афро-американским саксофонистом, включенным в Зал славы кантри-музыки.

Бони Филдс — певец и виртуозный трубач из американского Чикаго, занявший восьмое место в списке великих музыкантов эпохи ритм-энд-блюза по версии журнала Rolling Stone.

Грегг Кофи Браун — вокалист и гитарист из Великобритании, которого считают основателем жанра World Music. Композиции его исполнения стали хитами таких признанных мировых звёзд, как Стинг, Джо Коккер, Билли Кобэм.

джаз-исполнительница ZALYKA из Новой Гвинеи, которая исполняет песни на 4-х языках: французском, креольском, португальском и английском.

джаз-исполнительница Хиллари Сарждент Фанга из Тринидада и Тобаго,

французский дуэт из Парижа - звезда карибского джаза Мади Орсинет и певец-пианист из Мартиники ПакоМенАлма,

исполнитель гитарного джаз-фламенко итало-венесуэльского происхождения Микаэль Винченцо Карневали.

Аккомпанировать мировым звёздам будут музыканты Джаз-Клуба Евгения Владимирова, который выступает автором музыкальной программы фестиваля и его идейным вдохновителем.