В Ливерпуле объявили результаты второго полуфинала Евровидения. Кто прошёл?

🎥 Видео

Опубликовано: 12.05.2023 01:25 , Обновлено: 28.01.2025

В ночь с 11 на 12 мая в британском Ливерпуле завершился второй полуфинал 67-го песенного конкурса "Евровидение". Из 16 исполнителей в финал, который состоится в субботу, 13 мая, прошли лишь 10.

Победителей полуфинала определяли с помощью телеголосования, которое велось непосредственно во время прямой трансляции. В результате к 16 странам, которые уже прошли в гранд-финал, сегодня присоединились следующие:

Албания Кипр Эстония Бельгия Австрия Литва Польша Австралия Армения Словения

Как и в случае с первым полуфиналом, организаторы “Евровидения” выложили на своём официальном youtube-канале короткий видео-обзор сегодняшнего шоу для тех, что пропустил прямую трансляцию:

Где и как белорусам смотреть финал Евровидения?

Напомним, жители Беларуси, утратившей право как на показ Евровидения ещё в 2021 году, не смогут посмотреть финал популярного песенного конкурса по телевидению. Однако, совсем без шоу организаторы Евровидения белорусов не оставили. Как и в случае с полуфиналами, прямую трансляцию 13 мая будут вести на официальном Youtube-канале Eurovision Song Contest.

Новость Телеграф

Проголосовать за понравившегося артиста белорусы также могут, но не бесплатно. Голоса белорусов суммируют и конвертируют в баллы. Они будут иметь такой же вес, как и у других стран-участниц в обоих полуфиналах и Гранд-финале.