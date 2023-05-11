В Ливерпуле объявили результаты второго полуфинала Евровидения. Кто прошёл?
В ночь с 11 на 12 мая в британском Ливерпуле завершился второй полуфинал 67-го песенного конкурса "Евровидение". Из 16 исполнителей в финал, который состоится в субботу, 13 мая, прошли лишь 10.
Победителей полуфинала определяли с помощью телеголосования, которое велось непосредственно во время прямой трансляции. В результате к 16 странам, которые уже прошли в гранд-финал, сегодня присоединились следующие:
- Албания
- Кипр
- Эстония
- Бельгия
- Австрия
- Литва
- Польша
- Австралия
- Армения
- Словения
Как и в случае с первым полуфиналом, организаторы “Евровидения” выложили на своём официальном youtube-канале короткий видео-обзор сегодняшнего шоу для тех, что пропустил прямую трансляцию:
Где и как белорусам смотреть финал Евровидения?
Напомним, жители Беларуси, утратившей право как на показ Евровидения ещё в 2021 году, не смогут посмотреть финал популярного песенного конкурса по телевидению. Однако, совсем без шоу организаторы Евровидения белорусов не оставили. Как и в случае с полуфиналами, прямую трансляцию 13 мая будут вести на официальном Youtube-канале Eurovision Song Contest.
Проголосовать за понравившегося артиста белорусы также могут, но не бесплатно. Голоса белорусов суммируют и конвертируют в баллы. Они будут иметь такой же вес, как и у других стран-участниц в обоих полуфиналах и Гранд-финале.