В Австрии сыграли ранее неизвестное произведение Моцарта

🎥 Видео

Опубликовано: 23.09.2024 12:21 , Обновлено: 23.09.2024

Исследователи обнаружили в немецкой библиотеке ранее неизвестную музыку Вольфганга Амадея Моцарта. Пьесу исполнило струнное трио на презентации нового каталога Köchel в австрийском городе Зальцбург.

Музыкальное произведение Моцарт написал, вероятно, когда был подростком. Оно датируется серединой или концом 1760-х годов и состоит из семи миниатюрных частей для струнного трио продолжительностью около 12 минут, сказано в заявлении Лейпцигской муниципальной библиотеки.

Исследователи обнаружили эту работу в городской музыкальной библиотеке во время составления последнего издания каталога Köchel, окончательного архива музыкальных произведений Моцарта.

В каталоге это произведение называется «Маленькая ночная музыка» (Ganz kleine Nachtmusik).

По словам исследователей, обнаруженная рукопись предположительно является копией, сделанной примерно в 1780 году. Она написана (вероятно, не самим Моцартом) темно-коричневыми чернилами на средне-белой бумаге ручной работы, части переплетены по отдельности.

Каталог Köchel описывает произведение как «сохранившееся в единственном источнике, в котором атрибуция автора позволяет предположить, что произведение было написано до первой поездки Моцарта в Италию».