У Робби Уильямса обнаружили синдром Туррета, цингу и потерю зрения. Что происходит?

Опубликовано: 19.11.2025 11:12 , Обновлено: 19.11.2025

Британский певец Робби Уильямс в интервью таблоиду The Sun впервые подробно рассказал о своих проблемах со здоровьем. 51-летний музыкант признался, что в последние месяцы у него резко ухудшилось зрение, ещё весной у него диагностировали цингу, а чуть позже - синдром Туретта, характеризующийся непроизвольными тиками и навязчивыми мыслями.

В интервью The Sun певец рассказал, что ему стало сложнее различать лица в толпе на своих концертах и читать текст на телеэкране, из-за чего ему недавно пришлось сменить очки. Уильямс предположил, что причиной ухудшения зрения стал популярный препарат для похудения Mounjaro, который считается даже более эффективным, чем широко разрекламированный Оземпик.

[inf]Действующим веществом инъекций Mounjaro является тирзепатид - вещество, которое имитирует работу двух естественных гормонов (инкретинов), выделяемых кишечником в ответ на прием пищи. Сам препарат многие поспешили назвать революционным средством для похудения, однако у него есть ряд противопоказаний и не исключены серьёзные побочные эффекты. [/inf]

Уильямс признался, что использует препарат, который, как и Оземпик, чаще всего назначают пациентам с диабетом для контроля уровня сахара в крови, для похудения. Он призвал людей, которые только задумываются о применении этого препарата, тщательно взвесить все возможные побочные эффекты перед началом лечения. Официально они включают тошноту, диарею и проблемы с пищеварением, однако есть данные и о более серьёзной “побочке” - от проблем со зрением до нарушений работы поджелудочной железы и почек.

“Как-то вечером я был на матче по американскому футболу, и игроки были просто пятнами на зелёном поле передо мной. И я подумал: “Что, чёрт возьми, происходит?” Я не верю, что это из-за возраста. Я думаю, что это из-за инъекций”, - заявил 51-летний музыкант.

При этом отказываться от приёма препарата, который он сам винит в своих проблемах со зрением, певец не намерен. С присущим ему юмором он завил журналистке, что планирует продолжить принимать препарат “до тех пор, пока полностью не откажет один глаз”.

Впрочем, для самого Уильямса упавшее зрение - далеко не единственная проблема со здоровьем, с которой он столкнулся за последний году. В апреле у него диагностировали цингу — редкое заболевание, связанное с дефицитом витаминов. Певец рассказал, что диагноз был поставлен после строгой диеты и потери аппетита. Позже у музыканта также диагностировали синдром Туретта, характеризующийся непроизвольными тиками и навязчивыми мыслями.

Несмотря на проблемы со здоровьем, 51-летний Уильямс не изменил своего гастрольного графика. Его новый альбом Britpop должен выйти в феврале. Если он попадёт на вершину британских чартов, Уильямс сможет побить рекорд The ​​Beatles. На данный момент на счету легендарных британцев 15 альбомов, возглавлявших чарты, — столько же, сколько сольных альбомов Уильямса (не считая его работы с Take That).