Три страны ЕС объявили полный бойкот Евровидения-2026, ещё две – отказались от выступлений

Опубликовано: 12.05.2026 08:53 , Обновлено: 12.05.2026

Во вторник, 12 мая официальной стартует юбилейный 70-й конкурс «Евровидение-2026». В этом году его принимает арена Wiener Stadthalle в австрийской столице, Вене. Однако 70-летие крупнейшего в мире и постоянно расширяющегося музыкального события с самого начала было омрачено политическими скандалами. Сразу три участницы Европейского союза объявили полный бойкот конкурсу, отказавшись не только посылать своих исполнителей, но и вообще вести телевизионную трансляцию конкурса.

В понедельник, 11 мая, государственные телерадиовещательные компании Испании, Ирландии и Словении объявили о том, что отказываются от трансляции 70-го конкурса песни «Евровидение». Представители этих стран в этом году не выйдут на сцену Wiener Stadthalle. Ещё две страны - Исландия и Нидерланды - от трансляции не отказались, но своих представителей на конкурс также решили не посылать в этом году.

Причина бойкота песенного конкурса стало решение организаторов “Евровидения” не исключить из числа участников Израиль, на чём настаивали многие страны после начала активных боевых действий в секторе Газы.

В результате, как отметило британское издание The Guardian, сложилась беспрецедентная ситуация за всю семидесятилетнюю историю конкурса, которая теоретически может иметь долгосрочные последствия для мероприятия. Организаторы конкурса в последнее время и так оказались под серьёзным давлением из-за постоянно растущих затрат на проведение конкурса. В условиях сокращения финансирования общественных телерадиокомпаний, это может превратиться в настоящую проблему.

Как справедливо заметило британское издание, из-за нынешнего бойкота музыкальное шоу в этом году пройдет без Испании и Нидерландов, традиционно занимающих пятое и шестое места по объему финансовых вложений в Евровидение, а также Ирландии, являющейся рекордсменом по количеству победных взносов.

Решение государственных телерадиовещательных компаний Испании, Ирландии и Словении отказаться даже от самой трансляции, а не то что от непосредственного участия в конкурсе, только добавило проблем организаторам.

Эксперты прогнозируют, что прошлогодний рост на 3 миллиона зрителей будет нивелирован из-за такой информационной блокады. За финалом 2025 года в швейцарском городе Базеле наблюдали рекордные 166 миллионов человек по всему миру, на Ирландию, Словению и Испанию приходилось порядка 5,9 миллиона просмотров.

Фото: AFP

В этом году, по данным The Guardian, вместо “Евровидения” испанский телеканал RTVE покажет свой собственный музыкальный спецвыпуск, в то время как зрители в Ирландии смогут посмотреть анимационную семейную комедию «Мумии», а жители Словении — серию программ о Палестине.

Ожидается, что просмотры “Евровидения” упадут и в Нидерландах и Исландии из-за того, что представители этих стран участвовать в конкурсе не будут.

Политический скандал не обошел стороной даже преданные фанатские сообщества, связанные с конкурсом. Один из популярных фан-сайтов шоу, Eurovision Hub, в этом году не будет освещать мероприятие. Ещё в конце прошлого года его администрация объявила, что “больше не считает себя связанными с конкурсом в его нынешнем виде”.

Кроме того, в самой Вене уже анонсирована серия митингов на время проведения “Евровидения” - как в поддержку конкурса, так и в знак протеста против участия в нём Израиля.

Кстати, в преддверии 70-летия Евровидения Европейский вещательный союз (EBU) объявил о расширении формата на азиатский рынок. Первый азиатский вариант песенного конкурса «Евровидение» состоится в Бангкоке, Таиланд, 14 ноября.