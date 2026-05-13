Стала известна первая десятка финалистов Евровидения-2026

🎥 Видео

Опубликовано: 13.05.2026 08:17 , Обновлено: 13.05.2026

В ночь на среду, 13 мая, в Вене определилась первая десятка финалистов музыкального конкурса "Евровидение-2026". Первый полуфинал прошёл не без околополитических инцидентов, а результаты некоторых конкурсантов стали настоящей неожиданностью для букмекеров.

Главным отличием нынешнего, юбилейного конкурса “Евровидение” стало изменение структуры голосования, в том числе, в полуфиналах. К голосованию снова подключили профессиональное жюри на национальном уровне, которые теперь наравне со зрителями распределяют свои голоса между участниками. По новому регламенту, в состав такой национальной комиссии профессионалов от мира музыки и шоу-бизнеса должны входить семь человек, причём двое из них - не старше 25 лет.

Скандалы первого полуфинала

Юбилейный 70-й конкурс «Евровидение-2026» с самого начала был омрачён политическими скандалами. Главным камнем преткновения в этом году стало участие Израиля, представитель которого - 28-летний Ноам Беттан - выступал как раз в первом полуфинале.

В самом начале его выступления со стороны публики на арене Wiener Stadthalle раздались отчётливые выкрики с требованием “остановить геноцид”. Одного из антиизраильских активистов, кричавших громче остальных, пришлось вывести из зала полиции. Видео этого инцидента уже разлетелось по соцсетям.

После шоу Европейский вещательный союз (EBU) и австрийская телерадиовещательная компания ORF выпустили совместное заявление, в котором говорится, что во время выступления Беттана из зала вывели в общей сложности четыре человека за то, что они “доставляли неудобства публике” в попытке сорвать выступление.

При этом австрийский вещатель ORF заявил, что отказался от технологии подавления освистывания, которая применялась на предыдущих конкурса, поэтому выкрики протестующих были отчётливо слышны во время прямой трансляции. Впрочем, это не помешало Ноаму Беттану пройти в финал.

Кто прошёл в финал Евровидения 2026?

Ещё один инцидент, но уже прямо на сцене, произошёл во время выступления главных фаворитов нынешнего Евровидения - финского дуэта Линды Лампениус и Пете Паркконена. Фишкой их номера стало живое исполнение соло на скрипке. В самый кульминационный момент номера с инструментом скрипачки произошла маленькая неприятность. Судя по кадрам, у музыкантки порвалась часть волос из ленты смычка - не выдержали зажигательного и экспрессивного исполнения музыкантки.

Зрители в соцсетях также заметили, что во время сложных движений на сцене часть волос с её смычка случайно зацепилась за элементы декораций (оконную раму), что только усугубило ситуацию. Лампениус заметно раздражалась, но продолжила играть.













Впрочем, эта неприятность никак не повлияла на исход выступления финских исполнителей - в финал они прошли и, более того, только укрепили свои позиции в букмекерских конторах. Если до начала конкурса ставки на победу Финляндии в этом году не превышали 34%, то после яркого живого выступления в полуфинале, показатель подрос до 36%.

Коэффициенты на победу финского дуэта в некоторых букмекерских конторах составляют 2,1-2,2, что делает их бесспорными лидерами Евровидения-2026.

А вот список всей первой десятки финалистов, прошедших первый этап конкурса:

Греция,

Финляндия,

Бельгия,

Швеция,

Молдова,

Израиль,

Сербия,

Хорватия,

Литва,

Польша.

Бельгия, кстати, стала неожиданностью для букмекерой - до начала конкурса стране прочили только 14 место и, следовательно, вылет по итогам первого полуфинала. А вот Португалия, которой букмекеры предсказывали выход в финал, квалификацию не прошла - впервые с 2019 года. Не прошли в финал также Грузия, Черногория, Эстония и Сан-Марино.

Запись трансляции первого полуфинала можно посмотреть на официальном Youtube-канале конкурса.

https://youtu.be/Yy510SZZDw4