Соцсети группы NaviBand, представлявшей Беларусь на «Евровидении», признали экстремистскими

Опубликовано: 15.10.2025 14:10 , Обновлено: 15.10.2025

Министерство информации Беларуси обновило республиканский список экстремистских материалов. В новой редакции документа в числе прочих оказались страницы в популярных соцсетях белорусской группы NaviBand, которая представляла Беларусь на музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2017 году.

Согласно информации Мининформа, решение о внесении соцсетей группы и её солистки Ксении Жук 9 октября 2025 года принял суд Докшицкого района Витебской области. В запретный список попали странички NaviBand в соцсетях Facebook и Instagram, а также личная страница Ксении Жук в Instagram.

[inf]Напомним, что материалы, признанные белорусским судом экстремистскими и внесённые в соответствующий список, запрещается распространять и хранить с целью распространения. Речь не только о репостах и пересылке в личных сообщениях информации (постов или комментариев) с попавших под судебный запрет источников, но и подписка на оказавшиеся в списках экстремистских каналы и страны в соцсетях. Это может рассматриватьсяправоохранительными органами в Беларуси как “элемент популяризации и распространения экстремистской информации”.[/inf]

Группа NaviBand представляла Беларусь на конкурсе “Евровидение” в 2017 году. Тогда группа победила в национальном отборе благодаря оценкам профессионального жюри, прошла в финал конкурса и заняла 17-е место из 26. Отметилась группа в первую очередь тем, что впервые за всё время участия Беларуси в этом конкурсе решилась исполнить композицию на белорусском языке “Гісторыя майго жыцця”.

В 2020 году автор песен и гитарист Артём Лукьяненко и вокалистка, автора песен и гитариста Ксения Жук уехали из Беларуси и теперь проживают в Польше.