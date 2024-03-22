Швейцарский пианист сыграл на подвешенном на высоте 10 метров фортепиано

🎥 Видео

Опубликовано: 22.03.2024 14:11 , Обновлено: 22.03.2024

Швейцарский пианист Ален Роше сыграл в Мюнхене на фортепиано, которое с помощью крана подвесили на 10-метровую высоту. "Русская служба Би-би-си" показала видео.

Вообще, пианист проводит такой эксперимент с декабря 2023 года. В этот раз он сыграл над строительной площадкой нового концертного зала в Мюнхене.

Примечательно, что композиции Роше исполняет на рассвете, сочетая музыку со звуками природы, которые получает по прямой трансляции от 40 микрофонов, установленных в Баварии и Швейцарии.

Музыку пианист сочиняет сам. Всего же он запланировал 182 таких концерта, последний - на 20 июня 2024 года.