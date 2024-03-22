Швейцарский пианист сыграл на подвешенном на высоте 10 метров фортепиано
🎥 Видео
Швейцарский пианист Ален Роше сыграл в Мюнхене на фортепиано, которое с помощью крана подвесили на 10-метровую высоту. "Русская служба Би-би-си" показала видео.
Вообще, пианист проводит такой эксперимент с декабря 2023 года. В этот раз он сыграл над строительной площадкой нового концертного зала в Мюнхене.
Примечательно, что композиции Роше исполняет на рассвете, сочетая музыку со звуками природы, которые получает по прямой трансляции от 40 микрофонов, установленных в Баварии и Швейцарии.
Музыку пианист сочиняет сам. Всего же он запланировал 182 таких концерта, последний - на 20 июня 2024 года.
Темы: #Музыка #Германия #Фото и Видео