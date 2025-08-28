Полиция Кореи завела дело на исполнителя Gangnam Style. В чём обвинили?

Опубликовано: 28.08.2025 13:50 , Обновлено: 28.08.2025

Полиция Сеула начала расследование в отношении певца и рэпера Psy по подозрению в нарушении медицинского законодательства. Об этом в четверг сообщили официальные представители правоохранительных органов. Артиста обвинили в получении рецептурных психотропных препаратов через третьих лиц без необходимых очных визитов к врачу.

Как сообщило агентство Yonhap, полицейский участок Сеодэмун ведёт расследование в отношении самого Psy (настоящее имя — Пак Чэ Сан), а также врача из университетской больницы. По версии следствия, певец получал рецепты на препараты Xanax и Stilnox, не посещая лично доктора с 2022 года и до недавнего времени . Вместо него за лекарствами, как утверждает источник, приезжал его менеджер и другие люди.

Кроме того, по информации агентства, полиция получила информацию об этом через анонимную наводку, после чего провела обыск в университетской больнице и изъяла соответствующие медицинские документы.

Действующее законодательство Южной Кореи запрещает выписывать рецепты по доверенности.

[infp]Psy — южнокорейский исполнитель, получивший мировую известность в 2012 году благодаря вирусному хиту Gangnam Style. Клип на эту песню, с характерным танцем, имитирующим езду на лошади, стал культурным феноменом.

Он первым в истории YouTube набрал миллиард просмотров , установив рекорд Гиннесса, и на долгое время стал самым просматриваемым видео на платформе. Трек возглавлял чарты более чем в 30 странах и способствовал росту мировой популярности K-pop задолго до глобального успеха таких групп, как BTS.

Сама фраза «Gangnam Style» является ироничной отсылкой к роскошному образу жизни в богатом районе Сеула Каннамгу.[/infp]

Врач певца, по данным источника, обвинения отверг. Он утверждает, что лечение Psy проходило в формате дистанционных консультаций.

Агентство артиста P Nation в четверг выпустило заявление, в котором признало, что получение рецептурных снотворных через представителя было «явной ошибкой и просчётом».

«У Psy диагностировано хроническое расстройство сна, и он принимает снотворное по назначению врача, — сказано в сообщении агентства. — Однако выписки рецептов по доверенности не было, хотя в некоторых случаях третьи лица действительно получали лекарства от его имени».