Полиция Кореи завела дело на исполнителя Gangnam Style. В чём обвинили?
Полиция Сеула начала расследование в отношении певца и рэпера Psy по подозрению в нарушении медицинского законодательства. Об этом в четверг сообщили официальные представители правоохранительных органов. Артиста обвинили в получении рецептурных психотропных препаратов через третьих лиц без необходимых очных визитов к врачу.
Как сообщило агентство Yonhap, полицейский участок Сеодэмун ведёт расследование в отношении самого Psy (настоящее имя — Пак Чэ Сан), а также врача из университетской больницы. По версии следствия, певец получал рецепты на препараты Xanax и Stilnox, не посещая лично доктора с 2022 года и до недавнего времени . Вместо него за лекарствами, как утверждает источник, приезжал его менеджер и другие люди.
Кроме того, по информации агентства, полиция получила информацию об этом через анонимную наводку, после чего провела обыск в университетской больнице и изъяла соответствующие медицинские документы.
Действующее законодательство Южной Кореи запрещает выписывать рецепты по доверенности.
[infp]Psy — южнокорейский исполнитель, получивший мировую известность в 2012 году благодаря вирусному хиту Gangnam Style. Клип на эту песню, с характерным танцем, имитирующим езду на лошади, стал культурным феноменом.
Он первым в истории YouTube набрал миллиард просмотров , установив рекорд Гиннесса, и на долгое время стал самым просматриваемым видео на платформе. Трек возглавлял чарты более чем в 30 странах и способствовал росту мировой популярности K-pop задолго до глобального успеха таких групп, как BTS.
Сама фраза «Gangnam Style» является ироничной отсылкой к роскошному образу жизни в богатом районе Сеула Каннамгу.[/infp]
Врач певца, по данным источника, обвинения отверг. Он утверждает, что лечение Psy проходило в формате дистанционных консультаций.
Агентство артиста P Nation в четверг выпустило заявление, в котором признало, что получение рецептурных снотворных через представителя было «явной ошибкой и просчётом».
«У Psy диагностировано хроническое расстройство сна, и он принимает снотворное по назначению врача, — сказано в сообщении агентства. — Однако выписки рецептов по доверенности не было, хотя в некоторых случаях третьи лица действительно получали лекарства от его имени».
Препараты Xanax (действующее вещество алпразолам) и Stilnox (золпидем) являются психотропными лекарствами, которые применяют для лечения тревожных расстройств, депрессии и бессонницы. Они известны высоким риском развития зависимости, поэтому для их назначения по закону требуется очный осмотр пациента.